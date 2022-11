Paraense é preso após criar perfil falso para divulgar vídeo íntimo de ex-namorada

Nesta sexta-feira (18), um homem foi preso suspeito de perseguir uma ex-namorada nas redes sociais - crime denominado como cyberstalking - , no bairro do Telégrafo, em Belém. A operação foi realizada pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Pará (DECC) com apoio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV). Também foram apreendidos celulares e notebooks na casa do suspeito, que serão analisados como parte do inquérito policial que investiga o caso. As informações são da Agência Pará.

De acordo com as investigações, o homem criava perfis falsos na internet para divulgar conteúdos íntimos sobre a vítima do crime. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o suspeito foi levado à uma unidade policial e está à disposição da Justiça.

Além da vítima, que já teria comparecido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e possui medida protetiva contra o sujeito, outras três mulheres já teriam o denunciado pelo mesmo crime. Ao todo, ele possui oito indiciamentos por cyberstalking, ou seja, por invadir a privacidade das vítimas e persegui-las, ameaçando a integridade física e mental.