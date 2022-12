'Hétero top': acusado confessa que conheceu influencer no dia do crime em áudio obtido pela família

Maurício César Mendes Rocha Filho, de 25 anos, é investigado por expor vídeos íntimos de mulheres na internet e foi preso na última sexta-feira (9). Em áudio concedido ao jornal O Liberal pela família de uma das vítimas, a influenciadora Luma Bony, de 23 anos, que morreu no dia 9 de novembro deste ano, o acusado afirma que conheceu a jovem recentemente, na mesma data em que cometeu o crime de violência sexual.

No áudio, Maurício diz para uma suposta amiga que "ela [Luma] era linda, ela era nova, nós gostamos dela, a gente conheceu ela naquele dia, todo mundo ficou babando ovo, que era a mulher mais bonita que eu já tinha saído na minha vida, todo mundo amou, adorou. Ela era linda, perfeita”. A afirmação refuta o que o acusado havia falado anteriormente, segundo a família, sobre manter um relacionamento com a vítima.

“Nunca vou superar isso, mano, te juro, acho que eu vou sentir essa falta para sempre”, diz Maurício no final da gravação.

VEJA MAIS

Família não conhecia acusado

De acordo com relatos exclusivos de Bony Monteiro, pai de Luma, a família nunca havia ouvido falar em Maurício e ele não fazia parte da vida dela - que morava há um ano com o namorado. Eles só descobriram o que estava acontecendo após a morte da vítima, quando mensagens de desconhecidos os alertaram sobre o vídeo íntimo que estaria circulando pelas redes sociais. O conteúdo mostra a jovem embriagada - posteriormente, no laudo pericial, foi comprovada a presença de LSD - e em situação de vulnerabilidade.

Por meio de informações e também de mensagens em áudio trocadas por Luma com amigos, no mesmo dia em que teve o vídeo íntimo vazado, a família soube que Luma estava recebendo mensagens insistentes de Maurício César para que se encontrassem em um sítio, para uma suposta festa de família, ainda pela manhã. Naquele mesmo dia, Luma teria bebido após um desentendimento com o namorado, o que teria colaborado para que ela aceitasse o convite, depois de muitas negativas.

“A gente nem precisou ir atrás, porque pessoas que já foram vítimas dele vieram até nós e contaram tudo que ele fazia. O que ele fez com a Luma não foi a primeira vez, mas com a Luma o caso chegou mais longe. Algumas já foram à delegacia, e a gente espera que outras também tomem coragem”, pondera Bony Monteiro.