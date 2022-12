​‘Hétero top’: Suspeito não consta no quadro de advogados da OAB, confirma fonte da instituição

Maurício César Mendes Rocha Filho, de 25 anos, o “hétero top”, não consta no quadro de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção Pará. A informação foi confirmada por uma fonte da instituição, na manhã desta segunda-feira (12). O suspeito segue custodiado em um presídio do Estado. De acordo com as supostas vítimas, o rapaz se apresentava como advogado e comentava sobre uma vida de luxo e “muito dinheiro” que ele teria.

VEJA MAIS

No perfil que mantinha numa rede social, Maurício exibia uma​​ balança – símbolo da advocacia – em sua biografia. A conta usada pelo rapaz foi desativada logo após a morte da influenciadora Luma Bony, de 23 anos, na qual ele é investigado como suspeito.

No caso, ele é apontado pela família da influenciadora como o homem que embebedou, drogou, abusou e filmou a jovem, que estava desacordada, publicando o vídeo íntimo em sua antiga rede social. Maurício teria exigido dinheiro da vítima fazendo chantagem para não mandar o vídeo para o pai dela, conforme conta o próprio genitor, o empresário Bony Monteiro.

Maurício está preso desde a última sexta-feira (9). Ele foi localizado em uma casa, no bairro do Jurunas, em Belém, durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará. Informações de que o suspeito estaria em cela especial chegaram a circular nas redes sociais, mas foram negadas na manhã desta segunda pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap). “O referido custodiado está em cela comum, dentro de unidade prisional”, informou a secretaria.