'Hétero top': suposto amigo de Maurício Filho tem áudio vazado comentando sobre a situação

Um áudio que circula pelas redes sociais mostra um suposto amigo de Maurício César Mendes Rocha Filho, identificado como Guilano Anaissi, comentando a prisão do suspeito de divulgar vídeos íntimos de mulheres na internet. As falas têm chamado atenção dos internautas e causado ainda mais revolta em quem pede por Justiça no caso da influenciadora Luma Bony, que morreu no último dia 9 de novembro.

O material foi divulgado no perfil da comunicadora Bruna Lorrane, que tem acompanhado o caso e compartilhado as notícias nas redes sociais. No áudio, Guilano fala sobre o fato de não morar no Brasil e isso dificultar o processo da Justiça.

“Eu vou te explicar a situação agora. O processo, beleza, vou ser processado. Vão ter que pegar onde eu moro. Eu nem moro no Brasil, então, tipo assim, não tenho endereço fixo no Brasil contra crimes cibernéticos. Então, para me processar, vai ter que fazer um bando de trâmites e vai demorar muito”, alega Guilano.

De acordo com Bruna, Maurício teria dito no depoimento no dia em que foi preso, na última sexta-feira (9), que teria feito uma vídeo-chamada com Luma para apresentá-la ao amigo. Ainda no áudio, Guilano Anaissi destaca e minimiza a gravidade da situação. “Aí, eu estou para cá. Até me pegarem, esse crime é de baixa periculosidade, no caso, é de 1 a 3 anos de cadeia, tu nem ficas na cadeia. Então, o advogado resolve tudo para mim, eu nem preciso participar da audiência e se eu tiver que participar, pode ser online”, diz a suposta gravação.

Guilano também utilizou as redes sociais para sair em defesa de Maurício, afirmando que o suspeito não fez nada. Foi a partir de então que mais relatos começaram a aparecer, colocando Anaissi no cenário.

“Até eu ser processado e julgado, vai ser uns 5 anos e depois de 5 anos que a foto dela está lá, que a vida dela está arruinada, aí, eu vou lá e pago a indenização dela”, finaliza Guilano.

Relembre o caso

Maurício César Mendes Rocha Filho foi preso na última sexta-feira (9) durante as investigações da sexta fase da operação "Exposed", deflagrada pela Polícia Civil. Ele é suspeito de divulgar vídeos íntimos de mulheres na internet - o que teria sido o motivo para a morte da influenciadora Luma Bony.

Em entrevista exclusiva concedida à Redação Integrada de O Liberal pela família de Luma, eles relatam que após a morte da jovem, de 23 anos, várias mensagens foram recebidas para denunciar os casos em que Maurício estava envolvido.

“Ele [Maurício] não fazia parte da vida da Luma. Era uma pessoa que a gente sequer tinha ouvido falar. A gente também não tomou conhecimento da existência dele de imediato. A gente nem precisou ir atrás, porque pessoas que já foram vítimas dele vieram até nós e contaram tudo que ele fazia. O que ele fez com a Luma não foi a primeira vez, mas com a Luma o caso chegou mais longe. Algumas já foram à delegacia, e a gente espera que outras também tomem coragem”, conta Bony Monteiro, pai da vítima.