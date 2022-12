'Hétero top': acusado tirava sarro de medida protetiva deferida contra ele

Respondendo a, pelo menos, oito processos criminais, Maurício César Mendes Rocha Filho, de 25 anos, aparece em um vídeo onde desdenhava de uma medida protetiva em favor de uma jovem deferida em caráter de urgência pelo juiz Ivan Delaquis Perez contra ele, em novembro deste ano. A filmagem foi compartilhada no perfil da comunicadora Bruna Lorrane nesta terça-feira (13). O acusado foi preso na última sexta-feira (9), no bairro do Jurunas, apontado pela Polícia Civil do Pará (PCPA) de expor vídeos íntimos de mulheres na internet.

No novo vídeo, Maurício aparece caminhando nas ruas de condomínio, de óculos escuro, e comenta sobre a medida protetiva deferida. Ele chega a tirar sarro da ordem judicial e mandar um beijo para a câmera: “estou morrendo de medo”.

Na decisão, o juiz considera que determina que Maurício fica proibido de se aproximar da vítima a uma distância mínima de cem metros, de manter contato com a jovem por qualquer meio de comunicação e ainda de frequentar a casa dela.

“Sobre a medida protetiva vir me buscar: p** no ** do guarda. Estou aqui morrendo de medo”, diz Maurício antes de mandar beijo para a câmera. No site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) , ele responde a outros sete crimes: difamação, injúria, ameaça, violência doméstica, divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia e indenização por danos materiais.

Maurício segue preso em cela comum dentro de uma unidade prisional paraense.

Família aponta Maurício como responsável pela morte de influenciadora

Luma Bony, 23 anos, tirou a própria vida no dia 9 de novembro. A família da jovem aponta Maurício como responsável pela morte da garota.

Segundo os parentes, o acusado teria embebedou, drogou, abusou e filmou a influenciadora, que estava desacordada. Ele publicou o vídeo íntimo em sua antiga rede social, no dia 6 de novembro passado, três dias antes da morte de Luma.

Maurício teria exigido dinheiro da vítima fazendo chantagem para não mandar o vídeo para o pai dela, conforme conta o próprio genitor, o empresário Bony Monteiro.