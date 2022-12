O que significa 'hétero top'? Expressão era usada por suspeito de ameaçar e vazar vídeos íntimos

​Dentre tantos temas importantes e que precisam ser debatidos, a morte da influenciadora Luma Bony trouxe à tona o termo “hétero top”, oriundo no passado e, frequentemente, mencionado nos dias atuais por Maurício César Mendes Rocha Filho, suspeito da morte da jovem. Nas redes sociais, o rapaz se vangloriava e usava o termo para se autodenominar. Mas o que é um “hétero top”?

VEJA MAIS

Segundo o site Dicionário Informal, a expressão diz respeito ao “estereótipo de pessoa que não se destoa do padrão. Pessoa com ego inflado, personalidade vazia e que se veste conforme o grupo em que est​á inserid​a​. Faz de tudo p​a​ra aparecer e possui poucas ideias próprias. Variação do playboy. Geralmente também é machista”, descreve o site.

Em um dos registros publicados por Maurício na internet, ele surge dirigindo um carro, com música alta, e diz que está “metendo o louco”. O jovem se filma com o próprio celular e faz um sinal de vitória com a mão, enquanto mostra o painel do automóvel e repete duas vezes: “hétero top”.

Na publicação seguinte, Maurício se vangloria pela vida que levava e debocha para os seguidores, dizendo que faz parte do “bonde rico”. “Você que está aí cheio de carros, de casas, dinheiro na conta e não sabe como aproveitar, arrasta para cima e vem saber como é que eu faço para ser do bonde rico”, debocha. Na sequência, ele xinga os “faladores”, como se refere àqueles que, possivelmente, falavam mal de sua vida.

Como surgiu o hétero top?

O conceito da expressão “hétero top” foi criado numa época em que a gíria “top” foi popularizada pelos jogadores de futebol e viralizou entre os homens que se inspiram nesses atletas. As mulheres prontamente fizeram a associação ao “hétero”, pois a maioria dos homens de atitudes machistas usavam essa gíria, e logo virou uma espécie de piada entre elas, um tipo de deboche.

O que é um hétero top?

De acordo com o dicionário, hétero é uma pessoa que se sente sexual ou afetivamente atraída por pessoas do sexo oposto, ou seja, homem por mulher ou mulher por homem.



Mas a gíria “hétero top” nas redes sociais se refere de maneira negativa ao homem. Na web, um hétero top é o indivíduo que tem a necessidade de mostrar para a sociedade o quanto ele é hétero, sendo consequentemente machista.

Como age um hétero top?

Para a sociedade, o hétero top é o homem que possui determinados comportamentos como: uma autoestima extremamente elevada, machismo, tratar mulheres como objetos, ser infiel, ter o costume de se vangloriar pelas condições financeiras e bens, além de suas próprias qualidades.