'Hétero top': Thiago Fragoso comenta publicação sobre morte de Luma Bony

O caso da jovem paraense, Luma Bony, que se jogou de um prédio em Belém depois de ter um vídeo íntimo seu publicado na internet, por Maurício César Mendes Rocha Filho, ainda repercurte nas redes sociais.

Entre as pessoas que se mostraram indignadas, o ator Thiago Fragoso disse estar chocado com o caso em um comentário feito na publicação do filme que os dois participaram.

Além de criadora de conteúdo, Luma também era atriz e estava no elenco do filme "Atena", que reúne personalidades conhecidas do cinema e TV, incluindo Thiago.

No perfil da produção no Instagram, foi publicada uma foto da atriz acompanhada de um texto pedindo justiça por Luma. Entre os diversos comentários, como o da atriz Mel Lisboa, o ator também comentou: "Como assim? O que é isso... Meu Deus... Em que mundo vivemos... Totalmente chocado...".

