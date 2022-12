​​‘Hétero top’: Lutadores de MMA se manifestam e aderem ao movimento Justiça por Luma Bony

Atletas do mundo das artes marciais mistas (MMA) usaram as redes sociais para lamentar e pedir justiça à morte da influenciadora Luma Bony, 23 anos, através do movimento #JustiçaPorLumaBony. Dentre os nomes que se manifestaram cobrando respostas das autoridades, está o ex-lutador Antônio Rodrigo Nogueira, mais conhecido como “Minotauro”.

Em uma postagem, o atleta escreveu: “Meus sentimentos aos familiares e ao amigo Bony, pela perda irreparável da sua filha Luma Bony. Que o responsável por essa covardia pague através da justiça por esse ato e todos os outros que causou a outras meninas e famílias”, pediu o campeão.

A partir da publicação, várias pessoas também se indignaram c​​om a morte da influenciadora. “Quanta maldade! Que covardia!”, “Esse monstro tem que pagar. Uma moça tão jovem, cheia de sonhos. Ele acabou com a vida dessa família”, “Muito triste”, “Que Deus conforte o coração dessa família”, comentaram os seguidores.

A influenciadora Luma Bony foi encontrada morta ao cair do sétimo andar de um prédio localizado no centro de Belém, em novembro deste ano. Um homem de 25 anos, identificado como Maurício César Mendes Rocha Filho, é apontado como o principal responsável pela morte da jovem. Ele está preso desde o dia 9 de dezembro. Segundo a família de Luma, o rapaz embebedou, drogou, abusou e filmou a influenciadora, que estava desacordada, publicando o vídeo íntimo em sua antiga rede social. Maurício teria exigido uma quantia em dinheiro para não enviar a gravação ao pai de Luma.

VÍTIMAS

Na noite de segunda-feira (12), o empresário Bony Monteiro, pai de Luma, participou de uma transmissão em um canal do YouTube. O empresário comentou sobre a morte da filha e mencionou que a família já tem conhecimento de, pelo menos, sete vítimas do suspeito Maurício César Mendes Rocha Filho.

“Nós já temos sete vítimas deste grupo criminoso. Os caras seduzem, drogam, embebedam, estupram e filmam o estupro. Depois fazem a vítima se sentir culpada. Só que dessa vez com a minha filha chegou longe demais, porque ela só encontrou um caminho, que foi tirar a própria vida, por vergonha. O que esse cara fez com uma menina de 23 anos é algo surreal”, lamentou o empresário.