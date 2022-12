Quatro crianças são encontradas mortas com marcas de facada e asfixia; pai é o suspeito

Quatro crianças de 3, 6, 8 e 11 anos foram encontradas mortas dentro de uma casa, localizada em Alvorada, Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (13). O principal suspeito do crime é o pai, David da Silva Lemos, de 28 anos, que foi preso durante a madrugada de quarta-feira (14), em um hotel da região.

As quatro crianças são filhas do suspeito com a mesma mãe, uma mulher de 24 anos, que tem uma medida protetiva contra o ex-parceiro. Conforme informações da polícia divulgadas pelo G1, o homem matou os filhos após dar um chá calmante. Três das vítimas tinham marcas de asfixia e facadas no corpo.

O delegado do caso, Augusto Zenon, informou que, próximo ao horário que a polícia suspeita do crime, o homem chegou a mandar uma mensagem para a mãe fazendo ameaças. A polícia foi acionada por volta das 19h30, mas ao chegar no local, as crianças já estavam mortas. A perícia estima que o ato ocorreu de 12 a 14 horas antes da chegada.

"Cada uma das crianças ele ia levando para dentro da casa, fazia a criança dormir. Ele já tinha aplicado um chá nas crianças, nos referiu que foi um chá que ele deu na segunda-feira (12) pela manhã e que ele ia levando as crianças pra casa e a criança dormia e ele sufocava com o travesseiro. Isso foi feito na criança mais nova e nas maiores ele fez a mesma coisa, depois deu as facadas. As crianças mais velhas foram golpeadas no peito e nas costas com mais de 10 facadas", disse o delegado.

Histórico de agressões

Em entrevista ao RBS TV, a avó materna das vítimas alegou que o suspeito já havia agredido a mãe das crianças e teria cometido o crime para atingi-la. "Ele já agrediu minha filha. Já tinha acabado o relacionamento, não tinha nada mais a ver, mas ele fez pra atingir minha filha, com certeza, da pior forma que tem. Ele é um covarde", contou ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)