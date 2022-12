Buffet infantil é alvo de tentativa de assalto em Belém; vídeo

Um buffet infantil, localizado na Travessa Almirante Wandenkolk, no bairro do Umarizal, em Belém, foi alvo de uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (13). Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), a dupla criminosa fugiu sem levar nenhum pertence das pessoas que estavam presentes no local, após perceber que uma viatura da Polícia Militar se aproximava. Ninguém foi preso.

A dupla teria chegado ao local em uma motocicleta e um dos criminosos estava armado. No momento da tentativa de assalto, o espaço realizava um evento de colação de grau infantil. Segundo testemunhas, apesar do susto, nenhuma criança ou adulto ficaram feridos. Os assaltantes ainda quebraram a vidraçaria do estabelecimento.

De acordo com o Ciop, o acionamento ocorreu por volta de 21h30. Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar foram enviadas para o local, mas não chegaram a tempo de prender os suspeitos. Um boletim de ocorrência do caso foi registrado na Seccional Urbana de São Brás. As buscas continuam para localizar as pessoas envolvidas na tentativa de assalto.