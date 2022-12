Polícia Civil investiga crimes de fraude e associação criminosa na Grande Belém

Com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão referentes a investigações de crimes de fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, a Polícia Civil deflagrou a operação “Fênix”, nesta quarta-feira (14). A ação, promovida pela Diretoria Estadual de Combate à Corrupção da PC (Decor), por meio da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro, ocorreu nos municípios de Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Segundo a Polícia Civil, ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela vara judicial da comarca de Ananindeua. As investigações apontam que uma associação criminosa composta por diversas pessoas, incluindo agentes públicos, teria movimentado, até o momento, mais de R$ 30 milhões por meio de empresas fantasmas, localizadas nos municípios de Belém e Ananindeua.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e computadores. O material será periciado e analisado como parte do inquérito que investiga o caso (Talison Lima / PC / Divulgação)

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e computadores. O material será periciado e analisado como parte do inquérito que investiga o caso. Em uma das residências de um dos alvos da operação, os agentes também localizaram diversas munições de armas de fogo. Diante do crime de posse para o armazenamento de munições, um homem foi autuado em flagrante. O mesmo foi encaminhado à unidade policial para as medidas cabíveis. O procedimento flagrancial foi encaminhado ao Poder Judiciário para providências posteriores.

Em uma das residências de um dos alvos da operação, os agentes também localizaram diversas munições de armas de fogo. Diante do crime de posse para o armazenamento de munições, um homem foi autuado em flagrante (Talison Lima/PC/Divulgação)

A operação contou com a participação de 35 policiais civis lotados na Decor e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). As investigações prosseguem a fim de apurar os crimes e identificar as pessoas envolvidas no esquema criminoso.