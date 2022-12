Polícia Civil prende família que se disfarçava para assaltar lojas

A Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículo II, da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quarta-feira (14) a Operação Duas Faces onde o alvo é deter uma organização criminosa armada e especializada no roubo de eletrônicos de alto valor. A ação tem apoio da Polícia Civil do Maranhão (PCMA). As informações são do portal Metrópoles.

Os investigadores cumprem 12 mandados de prisão preventiva, bem como sete de busca e apreensão, em Ceilândia, na Cidade Ocidental (GO) e em São Luís.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam usado diferentes disfarces para surpreender as vítimas durante os assaltos. O grupo ainda estudava previamente os estabelecimentos comerciais alvos dos roubos e contava com apoio de um motorista para fuga.

Quatro dos assaltos ocorreram em diferentes unidades das Lojas Americanas. A suspeita é de que o grupo tenha causado prejuízo de mais de R$ 500 mil.

De acordo com a PCDF, a organização criminosa é formada por integrantes da mesma família. As mulheres ficavam responsáveis pelo papel de “olheiro” nas ações, enquanto os homens cometiam os roubos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).