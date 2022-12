Operação 'Desmonte" combate tráfico de drogas e prende sete pessoas em Ipixuna do Pará

A operação “Desmonte” deflagrada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI) Polícia Civil do Pará (PCPA) em Ipixuna do Pará, região nordeste do Estado, prendeu nesta terça-feira (13) sete pessoas investigadas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Veja mais

A ação iniciou logo pela manhã e contou com a participação de agentes da Superintendência Regional do Capim (7ª RISP). Apenas uma das prisões ocorreu em decorrência do cumprimento de mandado de prisão. O restante foram capturas em flagrantes.

Cédulas de dinheiro, moedas, porções variadas de drogas, celulares, armas de fogo e munições foram apreendidas pela PCPA.

Os suspeitos foram levados à unidade policial para realizar os procedimentos necessários. Posteriormente, a polícia os encaminhou à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. As diligências continuam para localizar outras pessoas envolvidas no crime.