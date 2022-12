Castanhal: motorista é preso em fiscalização da PRF por porte ilegal de arma de fogo

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde de segunda-feira (12) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Castanhal, região nordeste do Pará, por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi abordado durante uma fiscalização na rodovia BR-316, na altura do quilômetro 54. As informações foram divulgadas pelo site Native News Carajás.

Os policiais rodoviários se aproximaram de um automóvel e verificaram a presença de uma pistola PT 92 AFS-D, calibre 9 mm. O motorista foi questionado, mas ele não possuía nenhum tipo de documentação que comprovasse a legalidade do armamento.

Diante da ocorrência, o condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Flagrante da Polícia Civil (PC) de Castanhal, para realizar os devidos procedimentos.

Segundo o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a pena para quem comete o crime de porte ilegal de arma de fogo, com base na lei do Estatuto do Desarmamento, nº 10.826/2003, é de dois a quatro anos de prisão, pode conter o pagamento de multa.