Jacundá: Pastor é preso por estupro de vulnerável dentro de ônibus que saiu do Maranhão

Um pastor evangélico de 55 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, na manhã desta terça-feira (6), dentro de um ônibus que saiu de São Luís, no Maranhão, com destino à cidade de Santarém, no oeste do Pará. A prisão ocorreu na altura do município de Jacundá, no sudeste paraense. Agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), verificaram que o suspeito estava foragido desde dezembro de 2019, quando a Justiça de Rondônia expediu mandado de prisão contra ele, que é natural de Porto Velho, capital rondoniense.



O Grupo de Patrulhamento Tático da PRF recebeu uma denúncia anônima, de que um foragido da justiça estaria na condição de passageiro em um ônibus interestadual com rota pela rodovia BR-230.

VEJA MAIS

Em decorrência da queda de uma ponte que liga o município de Marabá Novo Repartimento , ambos no sudeste no sudeste paraense, o ônibus seguiu pela PA-150 no município de Jacundá, momento em que foi abordado pela equipe para a averiguação da denúncia. O ônibus saiu de São Luís, no Maranhão, e tinha como destino a cidade de Santarém, no oeste do Pará.Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe localizou um mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor de um dos passageiros, expedido no estado de Rondônia.Diante dos fatos, o passageiro foi preso e ​​encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jacundá para a realização das medidas cabíveis. A prisão teve o apoio da Polícia Penal de Sena Madureira, do Acre. O homem atuava como pastor evangélico em Sena Madureira e realizava “pregações” nas ruas da cidade.