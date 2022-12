Menina de 10 anos é estuprada na saída da escola em Medicilândia

​Uma menina de 10 anos foi estuprada, na manhã desta terça-feira (6), no momento em que retornava da escola, na zona rural do município de Medicilândia, no sudoeste do Pará. A vítima foi socorrida e está internada em um hospital. De acordo com informações do site A Voz do Xingu, a menina teria sido sequestrada por um homem que era conhecido da família e trabalhava na mesma propriedade rural onde a criança vive com os pais. O suspeito foi preso logo após o crime. Ele é ex-presidiário e responde por homicídio, diz o site.

O homem teria levado a criança para​​ uma plantação de cacau. Ainda segundo A Voz do Xingu, além de abusar sexualmente da menina, o suspeito ainda teria tentado matá-la com um corte na região do pescoço.

VEJA MAIS

Ao perceber que a menina não tinha retornado para casa, familiares e amigos saíram em busca dela. A garota foi localizada desacordada no meio de uma lavoura. Ela foi reanimada e encaminhada para o Hospital Público de Medicilândia, onde segue internada. Segundo o hospital, o estado de saúde da criança é estável e ela não corre risco de morte.

Durante diligências, a polícia localizou o suspeito a cerca de 4 quilômetros da rodovia Transamazônica. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. No aparelho celular do suspeito, os policiais teriam encontrado várias fotos da vítima.