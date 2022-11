Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Serra Pelada

Um homem de 47 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, no bairro Açaizal, no distrito de Serra Pelada, em Curionópolis, no sudeste do Pará. A prisão ocorreu na última segunda-feira (28). Contra o suspeito, pesava um mandado de prisão preventiva (tempo indeterminado), expedido pelo juiz Celso Quim Filho, da 1ª Vara Criminal de Parauapebas. O preso é investigado como suspeito em um crime supostamente cometido no ano de 2019, na “Capital do Minério”. As informações são do site Debate Carajás.

Foi através de uma denúncia anônima que a Polícia Militar conseguiu capturar o suspeito. No endereço indicado, os policiais militares solicitaram a identificação do homem e, neste momento, foi constatado que o suspeito era quem a polícia procurava.

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Curionópolis, onde ficou custodiado à disposição da Justiça. Nos próximos dias, ele será encaminhado ao sistema prisional, da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), onde irá aguardar julgamento.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais detalhes sobre a prisão e aguarda retorno.