Jogador argentino é preso e condenado a 11 anos por estupro coletivo

O jogador Walter Pérez, de 24 anos, oi condenado a 11 anos de prisão por estupro coletivo. O atleta do Huracán, da Argentina, realizou o ato com mais cinco pessoas em dezembro de 2019. Neste período ele foi preso, mas voltou a jogar após pagar fiança de 200 mil pesos argentinos.

A justiça argentina julgou o caso e, de acordo com informações do canal “TYC Sports”, a prisão do jogador foi feita de forma imediata. Ele foi recolhido e está no presídio de Bouwer, na cidade de Córdoba. Outros cinco envolvidos no caso também foram condenados, porém, o jogador Walter Pérez foi acusado como o principal autor dos atos e levou uma pena maior.