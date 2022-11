Acusado de estuprar vizinha de 11 anos é preso em Ananindeua

Um homem – que não teve a identidade divulgada – foi preso preventivamente pela Polícia Civil na última segunda-feira (28) por suspeita de estuprar uma menina de apenas 11 anos em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com informações da Diretoria de Atendimento a Vulneráveis (DAV), que efetuou a prisão por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), a vítima seria vizinha do suposto abusador. Por se tratar de uma criança, as autoridades policiais não forneceram mais detalhes sobre o caso.

De acordo com as investigações da Deaca, o acusado teria se aproximado da vítima por conta do fato de morarem próximos e convidou a menina para ir até a casa dele, onde praticou o abuso.

O crime teria sido presenciado por testemunhas – que não tiveram a identidade preservada para a segurança da vítima - e confirmado no laudo sexológico feito assim que o caso chegou ao conhecimento da Deaca. Mediante escuta especializada, a menina contou detalhes sobre o crime.

Por conta da proximidade com a vítima foi requerida a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.