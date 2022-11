Criança filma o próprio estupro e tio-avô é preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante, na tarde do último domingo (20), em Campo Maior, Norte do Piauí, por abusar sexualmente de uma menina de seis anos. A Polícia Militar informou que a prisão ocorreu após a criança filmar o próprio estupro com um celular. Com informações do G1.

O suspeito de cometer o estupro é tio-avô da vítima. De acordo com o tenente-coronel Etevaldo Alves, comandante do 15° Batalhão da PM, a mãe da vítima registrou o boletim de ocorrência e acionou a polícia após ver o vídeo.

“O homem, que é de Teresina, estava hospedado há alguns dias na casa da família. Quando chegamos à residência, ele ainda estava lá e já tinha preparado a mala para ir embora”, explicou.

Segundo a polícia, o suspeito foi autuado, passou por uma audiência de custódia e foi encaminhado para a Penitenciária de Campo Maior, onde ficará à disposição da Justiça.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)