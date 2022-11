Criança filma o próprio estupro e mostra para mãe que autor era ex-namorado dela

Um menino de 10 anos gravou o momento em que sofreu abuso do ex-namorado de sua mãe. A criança entregou às imagens para familiares, que acionaram a polícia. O autor é um homem de 55 anos, ex-namorado da mãe e amigo da avó do menino. As informações são do G1 Juiz de Fora.

O relacionamento entre o homem e a mãe da vítima teria acontecido há mais de 10 anos e, desde então, o suspeito frequentava a casa da família.

Ainda segundo a investigação, a criança disse que foi acariciada pelo agressor, há cerca de três meses. O menino também afirmou que há 15 dias, gravou um vídeo sendo estuprado pelo homem para provar para a mãe o abuso sofrido.

O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (10) e o autor detido por volta das 7h, na frente de casa, na Zona Sul da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a Operação "Rompendo o Silêncio".

Conforme a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Alessandra Aparecida Azalim, o suspeito não tinha passagem policial e foi preso preventivamente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).