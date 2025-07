EUA revogam vistos de Moraes e ministros do STF após operação contra Bolsonaro

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira (18), a revogação imediata dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, de seus aliados no Supremo Tribunal Federal e de seus familiares próximos. A medida ocorre em um momento de tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, após uma operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na rede social X, antigo Twitter, Rubio afirmou que o presidente Donald Trump autorizou o endurecimento da política externa para responsabilizar estrangeiros envolvidos em atos de censura a liberdades protegidas por lei norte-americana. Segundo o secretário, Moraes teria liderado uma "caça às bruxas política" contra Bolsonaro, criando um "complexo de perseguição e censura" que ultrapassa fronteiras.

VEJA MAIS

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil e o STF ainda não se pronunciaram sobre o caso. Confira a publicação:

"O presidente Trump deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato", diz a postagem de Rubio.

Operação da PF motiva sanção

O anúncio ocorre poucas horas após nova operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Moraes. Nesta sexta (18), mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos endereços relacionados a Jair Bolsonaro, incluindo sua residência no Jardim Botânico (Brasília) e na sede do PL.

Como parte da operação, Moraes determinou medidas cautelares que incluem:

uso de tornozeleira eletrônica;

proibição de acesso a redes sociais;

restrição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro;

recolhimento domiciliar das 19h às 7h e restrição em finais de semana;

proibição de comunicação com embaixadores, embaixadas, diplomatas e outros investigados.