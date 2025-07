Eduardo Bolsonaro diz ter negociado defesa do pai com Trump e que deixará mandato

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira, 14, em entrevista à Coluna do Estadão, que o resultado da negociação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a defesa ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é "quase um milagre".

"Então, muito modéstia à parte, o que a gente fez foi quase um milagre. Sem um escritório de lobby, sem dinheiro, sem apoio partidário, e a gente conseguiu colocar na mesa o único fator que está possibilitando a gente sonhar com Bolsonaro não condenado, com Bolsonaro na corrida presidencial", disse Eduardo à Coluna.

No dia 9 de julho, Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. A decisão foi justificada principalmente como resposta ao tratamento dado pelo Brasil ao ex-presidente e a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra empresas americanas de tecnologia.

"O modo como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado no mundo, é uma desgraça internacional", disse Trump. "Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!", escreveu o presidente dos EUA.

Na mesma entrevista, o filho "03" do ex-presidente disse que vai abrir mão do mandato, já que não pode prorrogar o período fora da Câmara. O deputado pediu licença da Câmara em março e foi morar no Estados Unidos, afirmando pretender atuar para combater as ameaças à liberdade de expressão no Brasil. A licença parlamentar concedida a Eduardo termina no próximo domingo, 20.