Após tarifaço, volta a viralizar vídeo de Eduardo Bolsonaro sobre sanções dos EUA a Moraes

Após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, voltou a viralizar na internet um vídeo em que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro fala sobre possíveis sanções dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na gravação, o parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fala sobre um encontro que teve com o deputado Cory Mills (Partido Republicano), que iria se reunir com Marco Rubio, secretário de estado dos Estados Unidos.

“Nosso trabalho principal aqui é levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, pra dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas e aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção”, declarou Bolsonaro, no vídeo.

O deputado também se manifestou depois do anúncio da tarifa de 50% aos produtos brasileiros, feito nesta segunda-feira. Ele argumenta que o Congresso precisa aprovar uma anistia ampla aos envolvidos no atos do 8 de janeiro e culpa o ministro Alexandre de Moraes pela decisão de Trump.