Eduardo Bolsonaro celebra revogação de visto de Moraes e promete: 'É só o começo'

Após a decisão do governo dos Estados Unidos de revogar os vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, seus aliados na Corte e familiares próximos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) manifestou nesta sexta-feira (18/07) seu agradecimento ao presidente norte-americano Donald Trump.

O anúncio da revogação dos vistos foi feito pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em publicações nas redes sociais. Rubio afirmou que Moraes teria criado um “complexo de perseguição e censura” que ultrapassa as fronteiras brasileiras, afetando brasileiros e estrangeiros, em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

VEJA MAIS

Em seguida, Eduardo Bolsonaro usou a rede social X, antigo Twitter, para celebrar a decisão. Em uma série de postagens, o parlamentar afirmou que a medida norte-americana "é só o começo" e que "tem muito mais por vir". Ele ainda destacou que "não haverá recuo" por parte do governo dos EUA.

"Eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos EUA também - ou quem sabe até perderão seus vistos. Eis o CUSTO MORAES para quem sustenta o regime. De garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir!", escreveu Eduardo.

Em outra publicação, ele recordou as críticas que recebeu no passado, dizendo: "Enquanto me adjetivavam de chapeiro para baixo, nós fazíamos o improvável. E anotem: ESTE É SÓ O COMEÇO! Bom final de semana". E completou: "Aos que ainda não entenderam: NÃO HAVERÁ RECUO".

Até o momento, o Supremo Tribunal Federal e a embaixada dos Estados Unidos no Brasil não se pronunciaram oficialmente sobre a revogação dos vistos. Confira o que disse o secretário Marco Rubio:

"O presidente Trump deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato", diz a postagem de Rubio.