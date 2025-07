Cliente encontra lesma viva em hamburguer de rede de fast-food

Uma jovem encontrou uma lesma viva dentro de um hambúrguer adquirido na unidade do Burger King do Teresina Shopping, na capital do Piauí, na noite da última quinta-feira (17). O caso chamou atenção nas redes sociais após a mulher publicar um vídeo em que o molusco aparece se mexendo na embalagem do lanche, já parcialmente consumido.

Ana Caroline, gerente de uma loja de roupas que funciona no mesmo shopping, relatou que comprou o lanche para a irmã e estava com ela e a filha no momento em que tudo aconteceu. Segundo Ana, a irmã já havia dado algumas mordidas no hambúrguer quando percebeu a presença da lesma.

Após o susto, Ana Caroline retornou à unidade do Burger King, entregou o lanche com a lesma e recusou a oferta de um novo hambúrguer feita pelos atendentes da loja. "A lesma foi o brinde", brincou a consumidora.

O que diz o Burger King

Em nota oficial enviada à imprensa, o Burger King lamentou o ocorrido e informou que está investigando internamente o caso. A rede declarou ainda que segue protocolos rigorosos de higiene e controle de qualidade em todas as unidades do país.

"Reafirmamos que todos os nossos restaurantes seguem um protocolo rigoroso de higiene, controle de qualidade e manipulação de alimentos, alinhados aos mais altos padrões da indústria e às normas sanitárias vigentes", explicou.