Para passar o calor, homem compra picolé de açaí e encontra rã no 'recheio'; vídeo

Já imaginou tomar um picolé de açaí com rã? Foi isso que aconteceu com Ana Paula da Silva Souza e seu marido, Jorginei Anjos Batista. O homem foi surpreendido enquanto saboreava um picolé de açaí para enfrentar o calor e, quando estava terminando a sobremesa, se deparou com uma rã, como se fosse o recheio. O caso aconteceu na última quarta-feira (13) em Boca do Acre, no Amazonas, e a história já alcançou um milhão de visualizações em menos de uma semana no TikTok.

"E meu marido que só queria passar o calor e teve essa surpresinha", escreveu Ana Paula no vídeo que viralizou. Segundo a esposa, Jorginei chegou a lamber a rã amtes de perceber do que se tratava.

Assista o vídeo:

"Nesse dia nós fomos até a cidade resolver umas coisas e, como já é de costume, decidimos comprar picolé. Ele escolheu o de açaí e eu peguei outro sabor, e quando já estava no finalzinho do picolé, ele percebeu o que tinha dentro e me mostrou. E detalhe, ele já tinha colocado a perna da perereca na boca. Quando eu vi, não sabia se eu ria ou se vomitava. Tirei as fotos e ele jogou fora. Como sempre estou postando alguma coisa no TikTok, resolvi colocar lá também essa situação. Em questão de dois dias, já tinha batido 1 milhão de visualizações", contou Ana Paula em entrevista ao portal G1.

Os internautas reagiram com algumas brincadeiras. "É um sapolé", nomeu um usuário. Outro brincou: "Se deu bem! O quilo da rã é muito mais caro que o do picolé". Veja a repercussão:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)