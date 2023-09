Zeca Camargo é visto cobrando couvert artístico de R$ 10 como DJ; vídeo viralizou

Zeca Camargo foi visto trabalhando como DJ em um bar de Fortaleza, no Ceará, no último domingo (17). Um vídeo do apresentador mostrando suas habilidades na mesa de som viralizou nas redes sociais. "Você vem pro rolê e o DJ é o Zeca Camargo", escreveu Daniel, responsável por compartilhar o momento inusitado.

O vídeo já acumulou mais de 2 milhões de visualizações e muitos queriam saber como foi o desempenho do apresentador como DJ, e o rapaz que compartilhou o registro afirmou que ele mandou muito bem na apresentação. Além do "rolê aleatório", o que também chamou atenção foi o valor do couvert artístico, no valor de R$ 10.

Na manhã seguinte, Zeca Camargo não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. Ele compartilhou o vídeo em suas próprias redes sociais e comentou com um toque de humor: "Como começar a semana n° 522: virando meme em Fortaleza! Obrigado", escreveu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)