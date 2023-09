Sheherazade, modelo que viralizou em clipe de Anitta, cantor e filha de Dudu Nobre estão em reality

O público já conhece três participantes confirmados em A Fazenda 15: Yuri Meirelles, Lily Nobre, Sander Mecca e Rachel Sheherazade.

Eles já estão confinados com as demais celebridades, que serão anunciadas ainda hoje (14). Apresentado do Adriane Galisteu, a estreia do reality acontece na próxima segunda-feira (18).

Yuri Meirelles

O empresário e modelo de 22 anos e mora no Rio de Janeiro. Ele ficou conhecido ao ter imagens suas ao lado de Anitta divulgadas nas redes sociais. Na ocasão, o jovem participava do clipe "Funk Rave", e protagonizou uma cena de sexo oral com a cantora.

Lily Nobre

A jovem de 21 anos, é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom. Ela é cantora e explora o ritmo trap. Entre os seus maiores sucessos esão Vilã e Gin.

Sander Mecca

Aos 40 anos, o cantor ficou conhecido nos anos 90 ao fazer parte da banda Twiter. A fama veio quando ele tinha apenas 17 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas de 2003 até 2005, ao sair da prisão contor a experiência em um livro, que conta ainda sobre a sua luta contra a dependência química, até a superação.

Rachel Sheherazade

A jornalista e articulista Rachel Sheherazade, 49 anos, é uma das pessoas mais influentes das redes sociais. Ela já foi âncora de telejornal e apresentadora de rádio, atualmente, é colunista da revista Isto É, onde já escreve artigos e análises.