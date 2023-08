Ex-participante de reality diz que sofreu golpe 'Boa Noite, Cinderela' no Rio de Janeiro

O DJ Luis Matos, que participou do 'De Férias com o Ex', da MTV, relatou no seu perfil Instagram que caiu do golpe do 'Boa Noite, Cinderela'. Os vídeos foram em forma de alerta para os seus quase 110 mil seguidores.

O ex-reality artista afirma que foi vítima do golpe no Rio de Janeiro. Ele ficou desacordado na rua e foi socorrido por uma mulher: "Estou muito triste com isso, porque quem me conhece sabe que eu tenho o maior cuidado em tudo, eu não sou de ficar 'entregue' na rua. Mas, infelizmente, por confiar demais nas pessoas e querer ser uma pessoa boa, aconteceu isso."

Luis ainda contou que foi dopado, agredido e roubado no samba da Pedra do Sal: "Essa noite foi a pior da minha vida. Toda vez que eu fechava o olho eu pensava: 'C*ralho, eu poderia estar morto uma hora dessa, eu poderia ter morrido'. Porque, gente, o que passei não é brincadeira, é muito sério, muito sério mesmo, alguém te dopar para poder te roubar".

Mesmo tendo o celular roubado, Luis afirma que o pior de tudo é o trauma: "Estou fazendo este vídeo, seis horas da manhã, porque realmente eu não consegui dormir. Mais uma vez, um sinal de alerta para vocês terem cuidado. Vocês que são rolezeiros e gostam de sair redobrem o cuidado antes de sair na rua. "Ai, vou beber do copo de alguém". Não faz isso, gente, não bebam no copo de ninguém, não façam isso porque eu poderia não estar aqui contando isso para vocês."

"Não sei quem foi esse anjo que Deus colocou. Essa mulher é um anjo, só sei que ela foi até a UPA comigo porque a enfermeira me falou. A enfermeira me falou que ela foi lá, me deixou lá falando que não me conhecia, então ela foi um anjo na minha vida que Deus colocou, me deu esse livramento", disse.

"As coisas materiais eu sei que vou recuperar porque eu sou guerreiro pra c*ralho, sou batalhador, f*da-se. Mas eu quero deixar isso como alerta, sabe? Tenham o maior cuidado possível", conclui.