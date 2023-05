Turistas são drogados, roubados e espancados no RJ; um deles morreu

A polícia do estado do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), abriu um inquérito para investigar a agressão contra dois turistas chilenos, que levou a morte de um deles, ocorrida no último domingo (14). A principal linha de investigação é que eles foram vítimas do golpe Boa Noite Cinderela.

Nas primeiras informações apuradas, um homem identificado como Ronald Tejeda, de 29 anos, junto com o amigo, ainda desconhecido, foram drogados e roubados durante as férias no Rio. Segundo a polícia local, eles estavam na Lapa na noite do último sábado (13) e foram encontrados horas depois no Mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa.

VEJA MAIS

Eles foram socorridos no domingo (14), por volta das 13h, e levados para o hospital mais próximo. Na quarta-feira (17), Ronald veio a óbito após não resistir aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas apresentavam sinais de agressão nos rostos, onde Ronald estava em estado grave. As equipes afirmam que eles caíram de uma altura de, pelo menos, três metros.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)