PMs serão investigados após confusão com casal de turistas em Cotijuba; vídeo

Uma equipe de policiais militares será investigada após uma confusão com um casal de turistas, no final da tarde desta Sexta-Feira Santa (7), na ilha de Cotijuba, em Belém. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, os PMs são vistos brigando e imobilizando um homem e uma mulher, usando spray de pimenta e um dos agentes saca uma arma quando pessoas no local tentam intervir.

Armando Brasil, promotor de Justiça Militar, informou que após tomar conhecimento dos vídeos e situação, solicitou o afastamento de todos os policiais envolvidos no caso. E afirmou que um inquérito policial militar será aberto para investigar a conduta dos agentes. Em Cotijuba, muitas pessoas reclamaram, pelas redes sociais, de abuso por parte dos militares na resolução de conflito, em tese, simples.

Informações preliminares de moradores da ilha apontam que os policiais foram acionados após haver um conflito entre o casal de turistas e um comerciante da praia Vai Quem Quer. Supostamente, o pagamento de uma conta via Pix estava dando erro e gerou a confusão entre os clientes e o comerciante. A abordagem da PM ocorreu perto do trapiche, possivelmente quando o homem e a mulher começaram a briga com os PMs.

Nos vídeos, não é possível saber como o conflito escalou até a necessidade de a mulher ser derrubada com uma rasteira e imobilizada com o joelho de um dos policiais próximo à barriga. Ambos receberam jatos de spray de pimenta no rosto, enquanto estavam em pé e depois que estavam no chão. Eles reagiam agressivamente à abordagem.

Por nota, a Polícia Militar informou que "...no início da noite, desta sexta-feira (07), uma equipe do 10º BPM que atua na ilha de Cotijuba foi acionada por uma comerciante que denunciou um casal de clientes que teria aplicado o golpe do Pix programado. Os suspeitos foram localizados, abordados e no momento da negociação para o pagamento da dívida, eles ofenderam os agentes e foram detidos por desacato".

Ainda na nota, a PM diz que "Houve resistência à prisão e foi necessário, então, o uso progressivo da força para efetuar a condução à delegacia. A PM informa ainda que um procedimento interno será instaurado".