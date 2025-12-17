marinha realiza operação navegue seguro para reforçar fiscalização em rios e áreas marítimas do pará

Entre 19 de dezembro de 2025 e 20 de março de 2026, a Marinha do Brasil colocará em prática a "Operação Navegue Seguro", que será realizada em rios, áreas interiores e áreas marítimas sob a jurisdição do estado do Pará. O objetivo é reforçar a segurança da navegação, estimular a adoção de condutas responsáveis por parte dos usuários das vias navegáveis e reduzir a ocorrência de acidentes náuticos, tais como encalhes, colisões, quedas ao mar e incêndios a bordo.

Durante a operação, serão intensificadas as ações de Inspeção Naval, com foco na verificação do uso de equipamentos de segurança obrigatórios, na regularidade da documentação das embarcações, na habilitação dos condutores e no cumprimento das normas da Autoridade Marítima. As fiscalizações ocorrerão, prioritariamente, em marinas, rampas públicas, iate clubes e áreas com maior concentração de embarcações, especialmente no período de férias escolares.

As equipes da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) atuarão em diversos municípios paraenses, em áreas classificadas como Polos de Inspeção Naval, abrangendo as regiões de Bragança, Marajó, Salinópolis, Alto Tocantins, Baixo Tocantins, Região de Belém - incluindo seus distritos e ilhas - e Região do Xingu. Na capital paraense, as ações se concentrarão em pontos estratégicos como o Distrito de Icoaraci, a Ilha do Combu, a Ilha de Cotijuba, o Terminal Hidroviário de Belém, o Terminal Hidroviário da Tamandaré, o Terminal Hidroviário Ruy Barata (Praça Princesa Isabel), além dos portos localizados na Avenida Bernardo Sayão e na região do Ver-o-Peso.

Principais irregularidades

Já as equipes da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) reforçarão os trabalhos, principalmente, nas praias do rio Tapajós, incluindo Alter do Chão, Ponta de Pedras, Belterra e localidades circunvizinhas. As ações serão voltadas à comunidade aquaviária, banhistas, pescadores, amadores, população ribeirinha e demais cidadãos que utilizam os rios da região, com objetivo principal de orientá-los preventivamente sobre práticas seguras, reforçar a segurança da navegação e prevenir acidentes durante atividades de transporte e de esporte e recreio.

Entre as principais irregularidades fiscalizadas destacam-se a condução de embarcações por pessoas não habilitadas, a documentação vencida ou incompleta, a ausência de equipamentos de segurança obrigatórios (como coletes salva-vidas, boias e extintores de incêndio), a superlotação e as condições inadequadas de navegabilidade. A operação também prevê o reforço da fiscalização quanto ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores, com a utilização de etilômetros, visando coibir essa prática e aumentar a segurança nas vias navegáveis.

Como medida complementar de prevenção, a Marinha do Brasil recomenda a utilização do aplicativo NAVSEG, que possibilita o registro do Plano de Navegação, contendo informações como rota, destino, horário previsto de retorno e número de pessoas a bordo. Em situações de emergência, esses dados contribuem significativamente para a agilidade das ações de busca e salvamento. O aplicativo é de fácil utilização e está disponível para download gratuito nos sistemas IOS e android.

Disque Emergências Marítimas e Fluviais

Por meio da Operação Navegue Seguro 2025/2026, a Marinha do Brasil informa que reafirma seu compromisso com a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana nos rios, áreas interiores e no mar, bem como com a prevenção da poluição ambiental oriunda por embarcação e plataformas, contribuindo para um tráfego aquaviário mais seguro e responsável durante o período de férias escolares.

A Marinha do Brasil disponibiliza, ainda, os canais do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185), da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental: (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), e da Capitania Fluvial de Santarém: (93) 99203-1762, para o recebimento de informações relacionadas a situações que possam afetar a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação ou o meio ambiente aquático.