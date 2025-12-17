Homem é encontrado morto próximo à área de mata em Salinópolis

Um homem identificado como Paulo Roberto da Silva Souza, mais conhecido como 'Herê', foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (17), no bairro Califórnia, em Salinópolis, nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o corpo estava próximo a uma área de mata, em uma comunidade rural.

A vítima foi encontrada durante a manhã por moradores da área. Ele usava camisa e bermuda na cor laranja, além de relógio, boné branco e tênis. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente as circunstâncias da morte.

Relatos de moradores apontam que, durante a noite anterior, disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos no bairro. No entanto, não há confirmação se os tiros estão relacionados diretamente ao caso.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção do corpo e realizar os procedimentos legais. A identificação da vítima e a causa da morte deverão ser confirmadas após a perícia e o avanço das investigações da Polícia Civil.

"A Delegacia de Salinópolis apura as circunstâncias da morte. A vítima foi identificada como Paulo Roberto da Silva Souza. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", comunicou.