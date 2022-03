Homem é preso em flagrante por furtar turistas no Ver-o-Peso

Um rapaz furtou joias de duas turistas alemães, no início da tarde deste sábado (19), no complexo do Ver-o-Peso, em Belém. O rapaz, porém, não conseguiu ir muito longe ileso. Algumas pessoas conseguiram pegar ele enquanto ainda estava fugindo e o agrediram. Mas isso não foi suficiente para pará-lo. Ele seguiu correndo e fugindo até que a Polícia Militar deu fim à confusão e conseguiu recuperar o produto do crime. As vítimas, uma moça e uma idosa, não se machucaram. Apenas ficaram assustadas.

Após ser capturado e confrontado pelas vítimas, o suspeito ainda tentou negar que tivesse furtado as moças. Porém, elas o reconheceram e o confrontaram. As joias foram encontradas pelos PMs e o rapaz foi apresentado à Polícia Civil, preso em flagrante por furto. "Vimos ele correndo, a reação das pessoas e conseguimos capturar", disse um dos PMs. As vítimas tiveram os bens devolvidos e o suspeito está à disposição da Justiça.