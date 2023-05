Turista chileno de férias no RJ morreu ao ser jogado em vala de 10 metros, diz polícia

A polícia civil do Rio de Janeiro concluiu que a morte do turista chileno Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, ocorreu devido lesões na cabeça após uma queda de quase 10 metros. Ele e o amigo, que estavam de férias no Rio, foram jogados do Mirante Rato Molhado, no último sábado (13), após um passeio noturno pela Lapa.

De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), foi descartada a linha de investigação sobre uma suposta agressão, o que estava sendo trabalhado inicialmente, após a polícia afirmar que não há indícios de agressões físicas, disparos de armas de fogo ou esfaqueamento.

VEJA MAIS

O sobrevivente, Andres, teve fraturas na clavícula e costelas, que perfuraram o pulmão e segue internado em um hospital particular, sem gravidade aparente. O corpo de Ronald está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

Suspeitas

A Deat faz buscas por duas mulheres que acompanhavam os chilenos o sábado a noite. As duas foram citadas durante as investigações, tornando-as principais suspeitas do crime.

A descoberta se deu após análise de câmeras de segurança, onde foi possível observar as duas entrando em um carro com os turistas, mas não conseguiram identificar a placa do carro. Agora, a suspeita é de que elas tenham aplicado o golpe do Boa Noite Cinderela.

Garçons de estabelecimentos do bairro informaram a Polícia que elas já foram vistas outras vezes na região.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)