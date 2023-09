Galvão Bueno vai apresentar reality show na Globo em 2024, revela colunista

Galvão Bueno, um dos narradores mais icônicos do país, pode ganhar um reality show para apresentar na Rede Globo em 2024. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vacqer, do F5. Segundo ele, a novidade poderá ser anunciada nos próximos dias.

O colunista afirmou que o programa terá um misto dos principais elementos do Big Brother Brasil e de gamers, com disputas mais acirradas. De acordo com ele, o objetivo do reality será encontrar um novo narrador para o Grupo Globo, já que Galvão encerrou sua atuação como comentarista do veículo e tem trabalhado apenas em projetos especiais.

Vacquer ainda adiantou que o roteiro já estaria sendo elaborado em conjunto pela Rede Globo e Play9, empresa de Felipe Neto que cuida da carreira do narrador nas plataformas digitais.

O programa, que será exibido tanto na TV quanto nos streamings, terá uma ampla seleção que já deve começar no final deste ano em todo os estados brasileiros.