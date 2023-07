Galvão Bueno critica nova direção da Rede Globo: 'estão estragando'

Um dos jornalistas esportivos mais prestigiados do Brasil, Galvão Bueno, não está satisfeito com a nova direção da Rede Globo. Segundo o apresentador, os novos diretores “estão estragando um pouco” a emissora, diferente do trabalho conduzido pelo ex-diretor Boni.

Galvão afirmou durante a transmissão de seu podcast que teve três mestres em sua carreira: o primeiro, o ex-diretor da Rede Globo, José Bonifácio Sobrinho, conhecido popularmente como Boni. Segundo o jornalista, Boni “fez tudo” o que a Rede Globo é hoje e os novos diretores “estão estragando um pouco” o trabalho produzido pelo ex-diretor.

O apresentador ainda revelou que Boni lhe ensinou que “sempre se pode fazer melhor” e também afirmou que a estrutura da emissora é espetacular. O segundo mestre, de acordo com Galvão, é o também ex-diretor Armando Nogueira, a quem atribuiu uma personalidade bastante carinhosa.

Por fim, o apresentador do podcast “Fala, Galvão” afirmou que o ex-jogador Pelé foi seu terceiro mestre: “O Pelé sempre me impressionou porque ele era a pessoa mais famosa do mundo. Viajei com o Pelé pelo mundo inteiro e nunca vi ele dizer não para uma foto, dar um autógrafo, um beijo em uma criança”, revelou o jornalista. Galvão ainda completou com um ensinamento que lhe foi passado por Pelé: “Coloque na sua cabeça, nós vivemos do carinho deles, sempre temos que ser carinhosos com eles”, teria dito o Rei do Futebol ao jornalista.

Galvão saiu da Rede Globo?

Galvão Bueno deixou as transmissões ao vivo da Rede Globo no final da Copa do Mundo de 2022, que foi disputada no Catar. Seu último jogo foi na final da competição, narrando a partida entre Argentina e França, onde os hermanos, liderados por Lionel Messi, levantaram a taça.

Entretanto, o apresentador não deixou a emissora por completo. No final do ano passado, o jornalista assinou um contrato até o final de 2024 para exercer outras funções dentro da emissora, sem exclusividade. Ou seja, é permitido que Galvão Bueno realize trabalhos para outras plataformas.

Atualmente, seu canal no Youtube conta com mais de 800 mil inscritos. O apresentador já entrevistou diversos nomes que fizeram história no esporte brasileiro, como o ex-jogador de futebol Ronaldo, o ex-lutador de boxe Popó e o ex-automobilista Felipe Massa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)