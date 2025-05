VÍDEO: repórter e mãe atípica é surpreendida ao vivo com homenagem pelo Dia das Mães

Na última sexta-feira (9), uma homenagem especial ao Dia das Mães fez a emoção tomar conta do estúdio do Jornal Liberal 1ª Edição. A repórter Cristiane Prado, correspondente da TV Liberal no município de Altamira, foi surpreendida ao vivo pela equipe do telejornal. Mãe de Cecília Alice, de 14 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 4 anos, Cristiane é uma das muitas mães que vivem a realidade da maternidade atípica.

A homenagem aconteceu logo após a exibição de uma reportagem sobre histórias de mães atípicas. Na sequência, a produção preparou um álbum especial com fotos de Cristiane ao lado da filha, exibido ao vivo. Emocionada, ela foi chamada pela apresentadora Priscilla Castro para compartilhar um pouco de sua trajetória.

“É uma satisfação participar desse momento tão especial e importante aqui no JL1 para falar da maternidade atípica, que faz parte da minha vida há 10 anos. Aos 4 anos de idade, a minha filha Cecília Alice teve o diagnóstico do transtorno do espectro autista, e foi uma árdua batalha, como acontece com outras mães, até chegar o diagnóstico, que não define a situação de um filho atípico, mas é o ponto de partida para os direitos que nem sempre têm essa garantia”, disse Cristiane, visivelmente emocionada.

Em seguida, a repórter foi surpreendida com um buquê de flores entregue ao vivo, gesto que emocionou não apenas Cristiane, mas também a apresentadora e toda a equipe do estúdio. Priscilla Castro não conteve as lágrimas ao comentar o momento.

"Eu me emociono pelas mães atípicas, pelas mães que batalham, pelas mães que lutam dia após dia. Você é muito especial, você merece reconhecimento, assim como todas as mães. A gente fez essa homenagem para que todas as mães, em especial as atípicas, se sintam mais que acolhidas, representadas, valorizadas, porque só quem vive sabe como é esse dia a dia, essa rotina", disse Priscilla. "Acabei me emocionando mais do que o esperado, mas feliz Dia das Mães a você e um grande abraço, tá?", finalizou a apresentadora, com a voz embargada.

O momento comoveu também os telespectadores, que reagiram nas redes sociais. “Eu chorei, tu chorou, todo mundo chorou 🥺🥰😍❤️”, comentou uma internauta. “Eu chorei porque nós sabemos o quanto a nossa luta é árdua 👏”, escreveu outra mãe.