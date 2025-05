Programações do Dia das Mães: saiba onde levar a sua mãe neste domingo (11)

Neste domingo (11) de Dia das Mães, Belém é transformada em um palco de celebrações que homenageiam o amor materno através da cultura e da conexão com a natureza, assim como em outras regiões do estado. No Teatro Municipal de Ananindeua, Nilson Chaves apresenta o show “Meu Canto Amazônico”, a partir das 20h, em celebração às belezas e as tradições regionais. Já para quem prefere a proximidade com a natureza, um passeio para São João de Pirabas, com parada na Ilha de Fortaleza, pode ser uma boa escolha, além de diversas outras opções como: o Parque do Utinga e o Mangal das Garças.

Em um show que homenageia as mães, as tradições culturais paraenses e as suas belezas, Nilson Chaves se apresenta no Teatro Municipal de Ananindeua com o show “Meu Canto Amazônico”. “Vai ser uma noite muito especial, com muita cantoria. E que nós vamos cantar também sobre a nossa outra mãe, a mãe Amazônia. Vai ser muito legal e eu espero todos lá”, convidou Nilson Chaves nas redes sociais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Sympla.

Por outro lado, para quem preferir estar próximo da natureza amazônica, um passeio para São João de Pirabas, com parada na Ilha de Fortaleza, promete encantar os participantes com a beleza dos lugares marcados pelo passeio, que terá guia turístico e sorteio de brindes. Além disso, o Parque do Utinga funcionará normalmente e convida mães e filhos para o tradicional passeio de bicicleta, assim como o Mangal das Garças que, apesar de não ter o passeio de bicicleta, leva os visitantes para uma imersão na natureza amazônica.

VEJA MAIS

Já na churrascaria Sabor do Sul, em Ananindeua, o cantor e compositor Pedrinho Cavallero apresenta um show ao vivo com músicas autorais e canções de outros artistas. Pedrinho é autor de clássicos da música paraense como: "Pássaro Cantador" e "Apara Com Esse Namoro", além de participar de outras gravações com Nilson Chaves, Lucinha Bastos, Nazaré Pereira e outros artistas. Ao todo, o cantor já lançou 7 álbuns e participou de diversos festivais nacionais e internacionais de música, inclusive conquistando o segundo lugar no Festival da RFI, em Paris.