Influenciadora digital promove união entre moda sustentável e cultura marajoara

A maquiadora e influenciadora digital Jaqueline Carvalho, de 29 anos, costuma apostar em elementos temáticos da arte marajoara para incorporar em seus looks no mundo da moda e em seus conteúdos gravados às margens dos rios da ilha paraense. Nos eventos de moda realizados em Belém, Jaqueline tem se destacado por ser uma das poucas representantes que procura mostrar as riquezas do arquipélago do Marajó.

Para isso, a influenciadora normalmente busca utilizar roupas confeccionadas inteiramente com fibras vegetais da Região Amazônica, com o propósito de fazer uma relação entre sustentabilidade e identidade cultural.

"O Marajó me conecta com algo inexplicável, uma força, uma sabedoria que tenho certeza ser ancestral. O Marajó sempre será o centro dos meus conteúdos por aqui", realçou Jaqueline.

Em um evento de beleza promovido por uma marca internacional em um shopping da capital paraense, Jaqueline usou um blazer feito de palha da costa, uma fibra tradicionalmente utilizada na confecção de esteiras.

Em outro momento, ela ostentou um look feito de fibra. “Todo mundo achava que era tecido, mas era fibra amazônica. Nessa produção, usamos fibra de curauá nos acessórios e no corset, além de detalhes da aba do chapéu de palha, uma fibra extraída de uma palmeira. A ideia é criar sem destruir. É moda marajoara, moda sustentável. A fibra está em uma árvore viva, na mata. Não é preciso derrubá-la para colher a fibra, porque ela continua crescendo. A floresta agradece”, contou ela.

Já sobre os seus planos, a influenciadora comentou que busca maior qualidade de vida para os filhos e valorizar cada vez mais a cultura de sua localidade no Pará. "Neste mês faço 30 anos, e meus planos são ter mais qualidade de vida e proporcionar isso também para os meus filhos, inclusive vivendo mais com eles na beira do rio, na casa dos meus pais, onde morei até os 15 anos. Mas também quero desbravar esse Marajó de rios e campos, e mostrar para o Brasil que, para mim, o Marajó é, sim, o melhor lugar para se viver!", finalizou Jaqueline.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)