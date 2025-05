VÍDEO: filho surpreende a mãe com buquê de R$ 10 mil em notas: 'Flor assim eu adoro!'

O Dia das Mães está chegando e, em Minas Gerais, um filho resolveu inovar na hora de presentear. Clauton Luiz, influenciador digital, surpreendeu a mãe, Maria de Lourdes Silva, com um buquê nada tradicional: em vez de flores, o arranjo era formado com R$ 10 mil em notas de dinheiro enroladas no formato de rosas.

A surpresa foi feita no dia do aniversário da mãe e o vídeo viralizou nas redes sociais, alcançando mais de 150 mil visualizações no TikTok. Nas imagens, Maria aparece vendada, tentando adivinhar o presente e chega a perguntar: "Não é bicho não, né? Você não vai jogar bicho em mim não, né?". Ao tocar o buquê, ainda sem saber do que se tratava, ela arrisca: "Tem ponta, é abacaxi".

Mas o momento mais emocionante veio quando a venda foi retirada. "Gente, eu não acredito. Olha aqui, gente. Eu não queria filmar, mas como ele faz um negócio desse? Misericórdia! Flor assim eu adoro!", disse a mãe.

Nos comentários do vídeo, internautas elogiaram a atitude do filho. “Tão lindo ver um filho dando valor à sua mãe 🥰”, escreveu uma seguidora. Outra comentou com bom humor: “Minha mãe me mandou esse vídeo! O que será que ela quis dizer com isso?! 😂”.

@clautonluiiz FELIZ ANIVERSÁRIO MÃE! Hoje é o dia da pessoa que me fez ser quem eu sou. Eu tenho orgulho de chamar você de mãe, você é minha estrela guia, que sempre me confortou e que merece o melhor. Hoje o dia é todo seu, EU TE AMO. ♬ som original - clautonluiiz