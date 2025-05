Brasileiros apostam menos em presentes e mais em experiências no Dia das Mães, aponta Google

Os brasileiros estão mudando a forma de celebrar o Dia das Mães. Se antes a data era marcada por presentes materiais como roupas, perfumes e eletrodomésticos, agora o foco tem sido cada vez mais a criação de experiências e momentos afetivos. De acordo com um levantamento recente do Google, cresceu o número de pessoas que preferem surpreender suas mães com viagens, refeições, cuidados pessoais e até cursos.

Segundo a pesquisa, 41% dos entrevistados consideram presentear suas mães com uma viagem nacional para destinos acolhedores, como hotéis e pousadas. Além disso, presentes como cursos profissionalizantes e de idiomas também estão em alta, 16% dos respondentes demonstraram interesse por esse tipo de escolha, que vai além do tradicional

"Os consumidores, ao celebrarem o Dia das Mães, buscam mais do que apenas um presente, eles valorizam a criação de memórias duradouras e uma experiência significativa que reconheça sua individualidade", explica Camila Cardoso, líder de Insights Estratégicos do Google Brasil. "Nosso estudo revela a necessidade de as ofertas e celebrações serem personalizadas, de acordo com os diferentes perfis de mães e seus desejos específicos, construindo uma conexão que reflita os sentimentos que a data representa", completou.

Planejamento e bem-estar

A pesquisa ainda mostra que 63% dos consumidores planejam suas compras com até 15 dias de antecedência. Embora as categorias tradicionais, como beleza e moda, ainda liderem a preferência, itens ligados ao bem-estar, aprendizado e desenvolvimento pessoal vêm ganhando espaço nos carrinhos de compra dos brasileiros. Entre os gestos mais procurados para tornar a data especial também estão os procedimentos estéticos, almoços ou jantares especiais, além das já citadas viagens em família.

O cuidado com a aparência também é importante. Cerca de 30% das mães se preparam com serviços de unhas, cabelo e maquiagem. Quando o assunto é a refeição do Dia das Mães, seis em cada dez famílias optam por comemorar em casa, enquanto três em cada dez preferem um restaurante, com churrascos e massas entre os favoritos. Um grupo menor recorre ao delivery, buscando conforto sem abrir mão da celebração.