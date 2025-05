Shoppings da grande Belém ampliam horário de funcionamento na véspera do Dia das Mães

O feriado de dia das mães promete movimentar os principais centros de compras da Região Metropolitana de Belém. Com expectativa de crescimento entre 7% e 10% nas vendas em comparação a 2024, segundo o Sindicato dos Lojistas de Belém (Sindilojas), os shoppings da capital e de Ananindeua decidiram estender seus horários de funcionamento para facilitar as compras em um dos feriados mais afetuosos do ano.

Ananindeua

No shopping Metrópole, em Ananindeua, o funcionamento especial começará já na sexta-feira, 09, e seguirá até o domingo. No sábado, 10, as lojas, quiosques, área de alimentação, lazer e restaurantes também funcionarão das 10h às 23h. A academia estará aberta das 8h às 19h. O cinema também segue sua programação normal.

No domingo, dia das mães, o Metrópole abrirá as portas ao meio-dia e funcionará até 22h, com academia aberta das 9h às 15h.

Belém

No shopping Castanheira, no sábado, as lojas, praça de alimentação e o parque de diversão funcionarão das 10h às 23h. O supermercado também seguirá o mesmo ritmo de alta demanda, operando das 8h às 23h. Já a academia e o cinema funcionam conforme a programação própria.

O shopping Pátio Belém, localizado no centro da capital, também vai operar em horário especial no sábado. As lojas e a praça de alimentação ficarão abertas das 10h às 23h, enquanto a academia funcionará das 8h às 17h. O cinema seguirá sua programação habitual.

O Boulevard, que fica localizado na Doca, também irá funcionar com o horário estendido no sábado, de 10h às 23h (lojas), de 11h às 23h (praça de alimentação e lazer), de 11h às 00h (restaurantes) e cinema de acordo com a programação. No domingo, as lojas abrirão às 13h e seguirão atendendo até 21h, a praça de alimentação e lazer estará aberta de 11h às 22h, enquanto os restaurantes funcionarão de 11h às 00h e o cinema funcionará normalmente.

No sábado, o Parque shopping funcionará das 10h às 23h, com exceção para os restaurantes, que iniciarão o atendimento às 11h. O cinema seguirá com programação normal. No domingo, o horário de funcionamento será normal.

O Bosque Grão-Pará neste sábado, 10 de maio, véspera de dia das mães, funcionará até às 23h. Os restaurantes estarão abertos de 11h às 23h. Cinema e academia estão de acordo com a programação. No domingo, o shopping seguirá com o horário normal.

A estratégia de ampliar o atendimento visa atender ao aumento do fluxo esperado para a data, considerada a segunda mais importante do varejo após o Natal. Segundo projeções do Sindilojas, os itens mais procurados devem ser vestuário, perfumes, cosméticos, eletroeletrônicos e acessórios, o que reforça a importância do comércio físico neste período. A expectativa é de que os consumidores gastem, em média, entre R$ 150 e R$ 250, com uma média de 1,7 presente por pessoa.