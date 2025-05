Feira da Mulher Empreendedora movimenta economia local com edição especial para o Dia das Mães

A Feira da Mulher Empreendedora retorna nos dias 9 e 10 de maio com uma edição especial voltada para o Dia das Mães. O evento, que ocorre duas vezes por ano em Belém, reúne mais de 70 empreendedoras de diferentes segmentos e se consolida como uma alternativa de renda para mulheres e um ponto de compra atrativo para o público consumidor local.

Instalada na Avenida José Bonifácio, nº 690, no bairro de São Brás, a feira funciona das 9h às 22h e oferece desde produtos de papelaria e artesanato até vestuário, semijoias, perfumaria, artigos masculinos e uma ampla praça de alimentação com culinária regional. Os visitantes também poderão contar com serviços de beleza, massagem e consultas oftalmológicas a R$ 20, com possibilidade de já sair do local com os óculos encomendados.

Prêmios e inspiração para outras mulheres

Para atrair ainda mais o público, a organização incluiu nesta edição sorteios de prêmios: a cada R$ 200 em compras, o cliente concorre a um armário de cozinha e outros brindes. Haverá ainda um espaço infantil para dar suporte a quem for às compras com crianças. “Temos peças a partir de 10 reais e você ainda pode personalizar o seu presente. Mamães que querem fazer um design de sobrancelha, uma massagem relaxante, nós estamos te esperando com todo carinho”, convida Iolanda Lopes, da coordenação do evento.

Além do apelo comercial, o evento também destaca histórias inspiradoras. A jovem artista Hadassa Hanna, de 20 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentará seus trabalhos em arte visual ao público. A participação coincide com seu aniversário de 21 anos, comemorado no dia 10. “Ela começou a desenhar ainda não verbal, com três anos. Acreditamos que a arte foi essencial para seu desenvolvimento”, relata a mãe, Acsa Andrade.

Outro destaque será o lançamento musical de Rejane Siqueira, servidora pública e cantora lírica, que investe na carreira gospel com o single Escudo e Broquel, finalista do festival nacional W.Music. Rejane é uma das participantes que aposta na feira como plataforma para se lançar no empreendedorismo.

A programação cultural inclui ainda apresentações de artistas locais, como a banda Louva Brasil, Expressão de Louvor, Músicos do Amanhã e a Chef Narinha Tabosa no quadro “Cozinha Show”.

Serviço

Feira da Mulher Empreendedora

Data: sexta-feira (9) e sábado (10)

Horário: 9h às 22h

Endereço: Avenida José Bonifácio, nº 690, no São Brás, Belém