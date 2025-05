Personalizados ganham espaço no Dia das Mães e aquecem as vendas em Belém

Uma das datas comerciais mais importantes do ano, o Dia das Mães — comemorado no próximo domingo (11) — deve mobilizar consumidores em todo o Brasil e aquecer o comércio local e nacional nos próximos dias.

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, aponta que a data deve envolver cerca de 133 milhões de consumidores. Segundo o estudo, 82% dos brasileiros pretendem comprar presentes, e dois em cada três devem gastar entre R$ 100 e R$ 500 — faixa que representa 61% da população.

Em Belém, o comércio também projeta resultados positivos. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Pará (Sindilojas-PA), a expectativa é de um crescimento nas vendas entre 7% e 10% em relação ao ano passado. Os produtos mais procurados devem incluir vestuário, calçados, acessórios, perfumes, cosméticos, chocolates, flores, eletrodomésticos e cestas de café da manhã. O gasto médio estimado varia entre R$ 150 e R$ 250, com uma média de 1,7 presente por consumidor.

Para quem busca economizar ou inovar na hora de presentear, lembranças personalizadas como canecas, porta-retratos, álbuns de fotos e cestas temáticas ganham cada vez mais espaço entre as preferências do público.

Entre os empreendedores que apostam no toque pessoal para conquistar os consumidores está Mayara Fabiane Rodrigues Lopes, fundadora de uma loja virtual que envolve presentes feitos com fotos polaroides. Aos 20 anos, ela comanda um negócio que começou ainda na adolescência, quando, aos 15 anos, uniu a paixão pela fotografia e pelo universo do “faça você mesmo” para criar produtos personalizados.

“Fiz algumas fotos em casa e postei. Minhas amigas se interessaram e começaram a encomendar. Com o apoio da minha família e do meu noivo, a loja tomou forma e seguimos juntos até hoje”, conta.

Mayara afirma que os campeões de venda são os quadros com fotos polaroide. (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

O foco da loja são itens personalizados com fotografias, como canecas, copos, camisas, canetas, azulejos, quadros e as fotos em estilo polaroide, que se tornaram o principal diferencial. “Nessa data especial sai de tudo um pouco, mas os campeões de venda e os carros-chefes da casa são os quadros e as fotos polaroides”, afirma Mayara.

A proposta é transformar lembranças digitais em objetos que preservem momentos afetivos. “Aqui nós damos a oportunidade dos clientes aperfeiçoarem ainda mais o presente, porque aquela memória sai da tela do celular e passa a estar com a pessoa todos os dias, seja em um quadro, caneca ou polaroide”, explica.

A expectativa para o Dia das Mães é positiva. Mayara relata que o aumento na procura já é sentido dias antes da data e destaca o impacto emocional desse tipo de produto. “Fico ansiosa porque não se trata somente de dinheiro, mas da felicidade dos clientes ao receberem seus presentes com alegria e satisfação. Esse é o ponto-chave para continuarmos e buscarmos nos aperfeiçoar cada vez mais”, destaca.

Em Belém, a expectativa é de crescimento nas vendas para a data. (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

A produção dos itens exige tecnologia e personalização. A loja conta com impressoras, prensas e até equipamentos a laser. “O cliente envia as fotos e as informações que quer no presente e aí começamos o processo de arte e montagem”, explica Mayara, que planeja em breve ampliar os serviços com impressões em 3D. Segundo ela, o segredo para escolher um bom presente está nos detalhes.

“Demonstrar atenção, incluir uma foto especial, uma frase, uma música que a pessoa goste… tudo isso faz diferença. É uma forma de relembrar momentos importantes para as mamães”, diz.

Para Mayara, o sucesso dos presentes personalizados está na capacidade de despertar memórias. “Momentos bons sempre ficam marcados. Quando você tem a chance de reviver isso, mesmo que por meio de um objeto, é como se voltasse àquele dia especial”, conclui.





*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)