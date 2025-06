Lula bateu martelo sobre aumento de recursos para agricultura familiar, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse nesta segunda-feira, 30, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, "bateu o martelo" sobre o aumento de recursos no Plano Safra 2025/2026 voltado à agricultura familiar. "O presidente (Lula) participou, sim, da decisão (sobre os recursos do Plano Safra para agricultores familiares). Foi decidido na quinta-feira. Ele bateu o martelo de manter os dois Planos Safras com esse valor. Temos certeza de que, nesse momento que o mundo está passando, o Brasil tem uma das mais potentes agriculturas do mundo. É o momento de manter o que o Brasil está fazendo bem", declarou o ministro, em entrevista coletiva à imprensa após a cerimônia de lançamento das linhas de crédito.

Segundo Teixeira, "não tem risco" de faltar recursos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

"Não tem esse risco. No ano passado diziam isso. Se pegar a coletiva do ano passado, essa pergunta foi feita e não houve diminuição de recursos do Pronaf, como há perspectiva de não haver", disse Teixeira.

O subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, afirmou que o custo total da subvenção do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026 será de R$ 9,5 bilhões. "Mais ou menos a metade do investimento vai ser agora, e a outra metade no início do ano que vem. O custo do Plano Safra, só para agricultura familiar, está em R$ 9 bilhões e meio", afirmou Bittencourt.