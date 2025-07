Empreendedores paraenses têm palestras para impulsionar performances profissionais

O Pará tem 650 mil empresas ativas num mercado aquecido e competitivo, e para potencializar o desempenho profissional dos empreendedores, Belém recebeu, na manhã desta segunda-feira (30), o evento “Vem! Belém em Movimento”, voltado para empreendedores, influenciadores digitais e especialistas. A presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, participou do evento na Estação das Docas, e destacou a iniciativa.

"O ‘VEM!’ é um evento interessante e inédito que nasceu com foco em vendas, empreendedorismo e marketing, a partir do olhar, do conhecimento e das experiências de muitas mentes que possam inspirar, capacitar e conectar profissionais e empreendedores de forma criativa”, disse ela, que palestrou para o grande público.

“Foi muito prazeroso e impactante poder compartilhar um pouco da nossa vivência com uma plateia interessada e participativa", afirmou a titular da ACP, referindo-se à plateia numerosa que prestigiou a iniciativa e assistiu a talks e painéis sobre temas como marketing digital, inovação, branding, gestão e desafios do empreendedorismo local.

A capital paraense tem forte base econômica centrada nos segmentos de Comércio e Serviços. Só em janeiro deste ano, surgiram mais de 11,7 mil novos negócios. Um aumento de mais de 68%, em comparação com janeiro de 2023.

De acordo com a Junta Comercial do Pará (Jucepa), Belém lidera o ranking das cidades paraenses com aberturas de CNPJ com 2.975 novas empresas. O evento desta segunda-feira objetivou justamente aprimorar os profissionais do mercado no Pará.

O influenciador Felipe Theodoro, que tem 5,5 milhões de seguidores no instagram, esteve entre os palestrantes. Consultora empresarial, Poliana Bentes, uma das organizadoras do evento, em Belém, considera que a COP 30 coloca Belém no centro das atenções e isso gera “um momento oportuno para quem empreende”, disse ela.

No palco do Teatro Maria Sylvia Nunes, os empreendedores conheceram mais sobre fatores como criatividade, como marcas podem impactar de modo positivo a vida das pessoas, e também sobre trajetórias de protagonismo, coragem e sonhos de empreender na Amazônia.