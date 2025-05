Acessórios aumentam em até 80% vendas no comércio de Belém impulsionados por Dia das Mães

As vendas de acessórios de baixo custo no centro comercial de Belém têm mantido um ritmo constante ao longo do ano, com aumentos expressivos em datas comemorativas como o Dia das Mães e impulsionadas por tendências de redes sociais e programas de TV. Vendedores locais relataram ao Grupo Liberal, na manhã desta quarta (7/09) crescimento de até 80% no início de maio e destacam o papel das bijuterias como motor econômico do comércio popular.

(Foto: Wagner Santana)

Alta rotatividade e preços acessíveis mantêm fluxo

Com preços que variam entre R$ 5 e R$ 35, os acessórios vendidos no comércio popular de Belém atendem a uma ampla clientela, desde consumidores finais até revendedores. Segundo Douglas Silva, vendedor em uma loja de bijuterias no centro, o movimento subiu cerca de 30% só na primeira semana de maio. “A venda de acessórios de baixo custo é suficiente para manter o negócio. A gente tem que repor estoque o tempo todo”, comenta.

(Foto: Wagner Santana)

Já Victor Nascimento, atendente e vendedor em outra loja do centro, aponta um crescimento ainda mais expressivo: “As vendas desde o início de maio aumentaram uns 80%. Tem muita procura por presentes acessíveis para o Dia das Mães, como toucas de cetim, xuxinhas, chaveiros e brincos”.

Datas comemorativas e sazonalidade ditam ritmo das vendas

Os períodos de maior movimento incluem o Dia das Mães, Dia das Mulheres, Dia dos Namorados, festas juninas e o fim do ano. Por outro lado, janeiro e fevereiro são considerados meses de baixa. As lojas já se preparam para atender a demanda da próxima grande data: o São João.

(Foto: Wagner Santana)

Tendências de novelas e redes sociais influenciam diretamente

As redes sociais, especialmente o TikTok, vêm moldando a preferência do consumidor. Victor destaca: “Os clientes sempre vêm atrás do que está hypando. A novela também tem seu impacto, mas hoje o TikTok influencia mais”.

Victor Nascimento. (Foto: Wagner Santana)

Douglas, no entanto, reforça o peso das novelas: “Se uma cliente vê um brinco em uma novela, no outro dia a mulherada vem toda aqui. O brinco da Alane Dias, do BBB 24, vendeu tanto que acabou”.

Atacado e condições especiais impulsionam volume de vendas

O comércio oferece preços diferenciados para compras em quantidade, incentivando tanto revendedores quanto consumidores que compram para presentear. “No atacado, uma peça de R$ 10 pode sair por R$ 8, e ainda tem desconto de 10% no pix ou dinheiro”, explica Douglas.

(Foto: Wagner Santana)

As vendas online também se tornaram estratégicas, com equipes dedicadas ao Instagram e WhatsApp. “A gente vende muito no online”, acrescenta Victor.