Cestas de café da manhã para o dia das mães: veja preços, modelos e itens que compõem o presente

No mês mais afetivo do ano, as cestas de café da manhã voltam a ser um dos presentes mais procurados para o dia das mães. À frente desse mercado, empreendedoras apostam na personalização e no cuidado com cada detalhe para conquistar tanto o coração de quem presenteia quanto o de quem recebe.

Suelem Barros é turismóloga de formação, mas encontrou no empreendedorismo com cestas uma nova forma de ganhar dinheiro. Ela contou que iniciou no ramo em 2019 ao lado da irmã e que, desde então, a dupla tem colhido os bons frutos com o crescimento do negócio, que se intensifica em datas comemorativas como esta.

Empreendedora conta que as cestas são sempre uma opção forte de presente em datas comemorativas (Thiago Gomes)

Para o dia das mães, a preparação começa com antecedência: são cerca de dois meses de planejamento, pesquisa e curadoria dos produtos. “A gente escolhe as cores, os temas, tudo pensando no afeto. As mães gostam de flores, corações, cartões… então nossas cestas são bem carinhosas, cheias de detalhes que esquentam o coração”, explica a empreendedora.

Valores das cestas

Este ano, a dupla está oferecendo três modelos para o feriado, com valores que variam entre R$ 390 e R$ 495. “São cestas bem avantajadas, recheadas mesmo, porque a gente imagina a família reunida, filhos, netos. Então pensamos em algo que possa ser compartilhado”, afirma Suelem.

Entre os modelos, há opções em bolsas, bandejas e cestos, com composições que unem produtos de qualidade, bolos, biscoitos, canecas e uma estética que remete à delicadeza materna.

Canecas e frutas também compõem as cestas (Thiago Gomes)

As expectativas de Suelem e a irmã são altas: o objetivo deste ano é crescer cerca de 60% em relação ao ano anterior. “Ano passado vendemos 86 cestas. Este ano, com todo o planejamento que fizemos e a procura antecipada dos clientes, acreditamos que vamos superar esse número”, projeta.

Retorno além do financeiro

Além do retorno financeiro, a empreendedora destaca o valor afetivo do trabalho. “É muito prazeroso. A gente adora entregar as cestas, ver a emoção das pessoas. Às vezes é um filho que está longe e manda uma surpresa… É gratificante ver o impacto disso”.

Suelem conta que a área é muito benéfica para quem deseja empreender. “É um ramo muito bom. No começo é mais difícil, mas o boca a boca ajuda muito. Um cliente indica outro, e quando você vê, já tem uma clientela fiel”.

Outro olhar sobre o mercado

Quem também aposta no segmento é a confeiteira Carla Mendes, que começou a montar cestas em 2020 como uma forma de complementar a renda durante a pandemia. Hoje, ela conta que as cestas representam uma das principais fontes de faturamento do seu pequeno negócio.

“As cestas de dia das mães são as mais emocionantes. Tem gente que me manda áudio dizendo que a mãe ficou encantada com o presente. Isso é recompensador e dá forças para continuar”, compartilha Carla.

Carla investe em cestas menores e mais acessíveis, com preços entre R$ 150 e R$ 220. “Busco montar algo bonito, mas com produtos acessíveis, sem perder o toque artesanal”, explica. Entre os itens estão pães caseiros, bolos, geleias, sucos e flores.